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Буває й таке: із коштовністю королеви Летиції сталася неприємність на прийомі у палаці

Буває й таке: із коштовністю королеви Летиції сталася неприємність на прийомі у палаці

Королева Летиція / Фото: Getty Images

З королевою Летицією під час прийому для дипломатичного корпусу у палаці Сарсуела у Мадриді сталася кумедна ситуація.

Коли Її Величність та її чоловік Його Величність король Філіп VI вітали гостей, з руки Летиції сковзнув сапфіровий браслет. Він розстебнувся і впав на підлогу, королева не розгубилася, сама присіла, щоб підняти його. Потім її чоловік Філіп допоміг їй застебнути браслет назад.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Фото цього моменту опублікувало видання Daily Mail.

Цього вечора королева Летиція сяяла у темно-синій сукні з тафти в підлогу з пишною спідницею та поясом на талії. Цю сукню королева вже носила раніше на новорічному військовому параді 2022 року.

Образ королева доповнила сережками та кольє із сапфірами та діамантами. Це комплект, який їй подарував її тесть – король Хуан Карлос I на честь її заручин із його сином принцом Феліпе 2003 року.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

З королевою іноді відбуваються конфузні ситуації, наприклад, якось вона спіткнулася на червоній доріжці і мало не впала.

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