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Буває й таке: королева Матильда повторила образ нідерландської королеви Максими

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Буває й таке: королева Матильда повторила образ нідерландської королеви Максими

Королеви Максима та Матильда / Фото: Getty Images

Нещодавно ми обговорювали новий вечірній образ королеви Бельгії Матильди.

Під час прийому в бельгійському королівському палаці, організованому на честь президента Марсело Ребелу де Соуза, королева з'явилася у смарагдовій сукні від Costarellos зі вставками з оксамиту та мережива з гіпюру вартістю 2582 доларів.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images
Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

У такій самій сукні, але тільки іншого кольору минулого року під час візиту до Греції сяяла королева Нідерландів Максима. Вона з чоловіком королем Віллемом-Олександром були присутні на державному бенкеті, влаштованому президенткою Греції Катериною Сакелларопулу та її чоловіком Павлосом Котсонісом у президентському палаці. До речі, це було також у жовтні.

Максима підібрала до образу тіару з рубінами, сережками та браслетом із цього ж гарнітура. Її волосся було зібране у високу зачіску, а на обличчі був гарний макіяж.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images
Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
160
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