Буває й таке: розкішний образ принцеси Уельської розкритикували шанувальники

У п'ятницю принцеса Кейт з'явилася на Royal Ascot у дуже ефектному червоному вбранні.

Її Високість приїхала на королівські кінні перегони в ефектній червоній сукні від Alexander McQueen, поєднуючи її з туфлями-човниками на підборах до тону від Jennifer Chamandi, червоним вінтажним клатчем від Hermes і парою золотих латунних сережок Sezane.

Принцеса Уельська і принц Вільям / Фото: Associated Press

Королівські шанувальники вважають, що саме цей клатч та сережки сильно здешевили образ принцеси. Як пише express, образ принцеси був гарний, але скромні сережки до нього не пасували.

"Сережки все псують. Є час і місце для біжутерії, і це не те місце", "Мені подобається сукня, капелюх і туфлі. Кейт має приголомшливий вигляд! Я відчуваю, що сережки не працюють в цьому образі. Може вони більше б пасували для обіду", — пишуть шанувальники.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, цього дня у Кейт був також новий капелюх Philip Treacy теж червоного кольору. За п'ять днів Royal Ascot Кейт та Вільям приїхали на змагання лише один раз.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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