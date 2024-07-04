Буває й таке: з королевою Летицією стався такий самий конфуз, як із принцесою Кейт

Її Величність відвідала церемонію вручення королівських посад у Військовій академії Сарагоси, де навчається її дочка принцеса Леонор.

Ми вже показували вам деякі знімки з заходу, але натрапили на ще одне фото, де із сукнею королеви сталася конфузна ситуація.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Летиція з'явилася цього дня на публіці у вбранні від французького модного будинку Maje Paris виконано з ніжного шифону, з гумкою на талії та V-подібним вирізом на декольте. Також на поділі сукні були волани, а сама вона була асиметричною.

Під час заходу в Сарагосі примхливий вітер підняв сукню Летиції догори, оголивши її стрункі ноги. Дружина короля впоралася з ситуацією вправно та обачно, утримуючи сукню на місці руками.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Ми розповідали раніше, як схожі конфузи неодноразово траплялися з принцесою Уельською Кетрін, з яких вона також виходила гідно.

Нагадаємо, на заході в Сарагосі також з'явилася і молодша дочка королівського подружжя – інфанта Софія. Вона була в білій короткій сукні в колоску від Boss.

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