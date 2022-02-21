Буває з кожним: вітер зіпсував укладання бельгійській королеві Матильді

Бельгійська королева Матильда відвідала черговий робочий захід.

Її Величність приїжджала днями до Global Mercy - це корабель-шпиталь міжнародної благодійної організації Mercy Ships. Корабель пришвартований у порту Антверпена і наприкінці лютого вирушить до Сенегалу.

Проэкт "Загальне милосердя" спрямовано на полегшення доступу до медичної та хірургічної допомоги бідним пацієнтам в Африці. Цей проэкт відповідає цілям ООН у сфері сталого розвитку.

Королева Матильда / Getty Images

Королева Матильда приїхала на захід у короткому картатим пальті та яскравих жовтих штанах, які доповнила клатчем кольору морської хвилі та такого ж кольору туфлями-човниками на підборах. В руках королеви був гарний букет квітів, на зап'ясті кілька золотих браслетів і годинник, а на обличчі захисна маска. Вітер був досить сильний цього дня і зачіску королеві Матильді трохи зіпсував.

Королева Матильда / Getty Images

Іноді і королівські особи потрапляють у негоду. Але, ніколи не сумують із цього приводу.

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