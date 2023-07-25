Бувають тут часто: який вигляд має улюблене місце відпочинку Кейт та Вільяма

Острів Сіллі — невеликий архіпелаг за 45 км на південний захід від півострова Корнуолл — вважається одним із найулюбленіших місць для відпочинку принца та принцеси Уельських.

Минулого літа Кейт та Вільям відвідали крихітний острів Сіллі зі своїми трьома дітьми, і очевидці розповіли пресі про те, як бачили королівську родину на відпочинку.

Цього року канікули в школі у трьох дітей Уельських вже розпочалися, не виключено, що перед поїздкою до Шотландії, принцеса Кетрін та принц Вільям знову вирушать із принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї відпочити на Сіллі. Там немає автомобілів, а багато туристів катаються велосипедами.

Острів Сіллі / Фото: Getty Images

Острів, на якому проживає лише 175 жителів, можна відвідати тільки повітрям або морем, тому вони здійснили коротку поїздку на гелікоптері з Н'юкі, повідомляє express. Очевидці розповіли, що родина мала такий щасливий та розслаблений вигляд під час своєї минулорічної відпустки.

"Вільям і Кейт широко усміхалися і були дуже щасливими і розслабленими. У їхніх охоронців теж був гарний настрій — було ясно, що це була справді хороша відпустка", — розповів ЗМІ один із місцевих мешканців.

Острів Сіллі / Фото: Getty Images

Зупинялася родина у котеджі Dolphin Hous із шістьма спальнями, вартість оренди якого на тиждень становить понад 4000 фунтів стерлінгів (близько 5100 доларів). Острів гарний і там є чим зайнятися: від прогулянки кристально чистою водою на човні, каяку або байдарці до вивчення руїн замку Кромвель або знаменитого саду абатства. На острові є критий і відкритий басейни зі спа-салоном, повний спектр розкішних процедур, тенісні корти та два тренажерні зали.

Кейт і Вільям на Сіллі / Фото: Getty Images

Читайте також: