Бюджетні кросівки та одяг у стилі мілітарі: що носить президент Зеленський під час війни

Бюджетні кросівки та одяг у стилі мілітарі: що носить президент Зеленський під час війни

Від дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України – 24 лютого, змінилося багато, і навіть гардероб українського президента Володимира Зеленського.

У березні кремлівський диктатор Путін виступив у Лужниках і з'явився на публіці в пальті від люксового італійського бренду Loro Piana за майже півтора мільйона рублів з осінньо-зимової колекції 2021-2022. Вже тоді багато хто думав, що це останнє пальто, яке може дозволити собі купити "кремлівський фюрер" після західних санкцій.

Президент України Володимир Зеленський, навпаки, демонструє весь цей час єднання з українським народом та українськими воїнами. Під час першого звернення до нації Зеленський був одягнений у футболку кольору хакі. І від того моменту президент України з'являється на публіці переважно в одязі у стилі мілітарі.

Володимир Зеленський / Associated Press

Видання birdinflight.com розібрало детальніше військовий гардероб Володимира Зеленського. Вони пишуть, що західні ЗМІ оцінюють зовнішній вигляд та одяг українського президента не менше, ніж його виступи та промови до європейських лідерів. Старша викладачка історії одягу в Інституті мистецтв Курто в Лондоні Ребека Арнольд впевнена, що за допомогою одягу Зеленський доносить складніші повідомлення. Президент не одягає форму ЗСУ, таким чином даючи сигнал громадянам, що не привласнює собі славу військових.

Що ж носить президент Зеленський під час війни.

5.11 Tactical

Американський бренд верхнього одягу, взуття, уніформи та тактичного спорядження, насамперед орієнтований на ринок військових, співробітників правоохоронних органів та органів громадської безпеки. Бренд був заснований наприкінці 60-х років американським скелелазом Роялом Роббінсом, який досягнувши вершини підйому в національному парку Йосеміті звернув увагу на те, що його штани абсолютно не підходять для скелелазіння, і вирішив, що йому потрібно розробити щось міцніше та функціональніше. На той момент він та його дружина володіли компанією з виробництва взуття та одягу Royal Robbins LLC, а 1968 року розпочали виробництво спеціальних штанів під назвою "5.11".

Президент Зеленський одягав одяг від бренду 5.11 кілька разів. У його гардеробі є кілька сорочок та футболка від цієї марки, за 624 гривні.

Володимир Зеленський / Associated Press

Володимир Зеленський / Associated Press

Hallyard

Володимир Зеленський / Associated Press

Нідерландський бренд, який виробляє одяг та взуття для мисливців, рибалок та любителів активного виду відпочинку. Зеленський має футболку від бренду, вартістю 551 грн.

Lowa

Перша фабрика Lowa Sportschuhe з'явилася у Німеччині 1923 року. Назва бренду складається з перших літер імені його засновника Лоренца Вагнера. Головний товар – взуття для активного відпочинку. Зеленський в гардеробі має кросівки Lowa Innox GTX Lo TF Coyote, вартістю 4800 гривень.

Кросівки Lowa Innox PRO GTX Lo TF Coyote

Saucony

Американський бренд спортивного взуття та одягу, заснований 1898 року і названий на честь притоку Саконі-Крік у Пенсильванії. Президент Зеленський був у цих кросівках 26 березня, коли нагороджував військових Національної гвардії.

Кросівки Saucony / Associated Press

У цих самих кросівках Володимир Олександрович відвідав звільнену від окупантів Бучу на Київщині. Вартість таких кросівок 1540 гривень.

Володимир Зеленський / Associated Press

Володимир Зеленський у Бучі / Associated Press

Володимир Зеленський у Бучі / Associated Press

281.z

Український бренд тактичного одягу, створений військовими та волонтерами чотири роки тому. Назва надсилає до директиви Міністерства оборони № 281/с про "створення робочої групи з удосконалення матеріального забезпечення Збройних сил України". Вартість футболки на сайті бренду 440 гривень.

фото: 281z.com.ua

М-Тac (Military Tactical)

Український бренд, заснований вісім років тому Олександром Карасьовим – одним із співвласників магазину тактичного спорядження "Мілітарист".

фото: militarist.ua

Крім одягу компанія випускає взуття та тактичне спорядження: розвантажувальні системи, чохли для зброї. Зеленський з'явився на публіці у флісовій кофті від М-Тac, а також у штанях від M-TAC вартістю 1450 грн.

Володимир Зеленський / Associated Press

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