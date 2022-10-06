Цар – несправжній: психолог дослідив зовнішність Путіна та пояснив, чому вважає, що той має двійників

З кожним днем війни запитання про те, хто насправді керує всім у Кремлі, стає дедалі актуальнішим. Безглузді рішення про утилізацію російської армії та заява про готовність до знищення світу ядерною зброєю наштовхують на роздуми.

Не лише Кирило Буданов вважає, що у Путіна є кілька двійників. Дмитро Попов, кандидат психологічних наук, який давно спостерігає за кремлівським диктатором з наукової цікавості, розповів в ефірі "Нічної варти", чи є підстави вважати, що цар несправжній", чи все це просто конспірологічні теорії.

Коли справжній Путін зник з екранів

На думку Дмитра Попова, справжній Путін, зовнішність якого можна відслідкувати за дитячими фото, зник з екранів під час свого другого президентського терміну – це 2004-2008 роки.

Володимир Путін з доньками / Фото: Getty Images

У психолога є дві версії того, як це могло трапитися. Перша – справжній Путін пішов із життя через хворобу або внаслідок насильницьких дій, і його замінили. Друга – справжній Путін зараз сидить у глибокому бункері, глибшому, ніж той, де сидить той "Путін", якого ми бачимо зараз.

Скільки всього "Путіних" існує

Володимир Путін з ексдружиною Людмилою / Фото: Associated Press

Психолог стверджує, що після зникнення "первинного Путіна" на публіці почали з'являтися кілька людей, які видавали себе за нього. Зараз, на думку науковця, існують троє "Путіних". Раніше, стверджує він, їх було навіть більше – аж шестеро, та троє зникли після останньої інавгурації.

Як відрізнити "справжнього Путіна" від підробки

Володимир Путін та Аліна Кабаєва / Фото: Associated Press

Науковець розповів, яким чином він розрізняє людей, яких представляють як Путіна, від Путіна зразка його першого президентського терміну.

"Раніше я вимірював п'ять показників і порівнював їх між собою, – каже Дмитро, – я вимірюю відстань від кінчика носа до міжбрів'я: відстань між зовнішніми кутами очей та співвідношення цих параметрів. Ці пропорції мають бути незмінними. Також психолог порівнює розмір носа з розміром вух, бо на думку Попова, ніс, очі й вуха, їхні пропорції та співвідношення пропорцій не змінюються кардинально ані з віком, ані в залежності від коливань у вазі людини.

А у людини, яку представляють як Путіна, ці показники на фото з різних подій дещо "плавають".

Таємниця дати народження

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Про те, що Путін приховує справжню дату свого народження, астрологи кажуть вже давно. Наголосив на цьому і Дмитро Попов. Він каже, що справжній Путін народився двома роками раніше, ніж про це повідомляється, змінив він також і справжній день свого народження. Це, на думку Дмитра, робилося для того, щоб заплутати астрологів, висновкам яких не довіряє психолог, бо не вважає астрологію наукою, а от Путін вочевидь вважає їх важливими.

Як використовують двійників

Микола Патрушев і Володимир Путін / Фото: Associated Press

Якщо зануритися в тему двійників – там можна знайти багато цікавого. У Сталіна був цілком офіційний двійник, якого використовувала його охорона. Звали його Фелікс Додаєв, і він за свою роботу отримував нагороди.

Двійників мали і Микола I, і Кеннеді, якому той не допоміг. У Гітлера також був двійник.

Чим відрізняються двійники

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Психолог стверджує, що окрім відмінностей у зовнішності, двійники відрізняються також і поведінкою, і впливом на оточення. Одного з "Путіних" Дмитро називає найвпливовішим і звертає нашу увагу на те, як із ним поводиться, наприклад, Лукашенко. Науковець каже, що з різними "Путіними" білоруський диктатор поводиться по-різному.

Також психолог закликає нас уважно придивлятися до того, як поводиться Путін на різних закладах. Іноді, каже він, Путін поводиться нетипово, більше нервує, не знає, як реагувати, реагує нетипово для себе та втрачає рівновагу.

Як можна підробити голос і зморшки

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Голос можна відтворити після певної кількості тренувань. Також не важко підробити характерні зморшки. Для цього необхідне хірургічне втручання, але це не дуже складно.

Путін справді використовує ботокс, можливо, щоб уніфікувати обличчя всіх двійників.

Хто керує двійниками

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Насправді відповісти на це запитання дуже складно. Можливо, ляльководів кілька, можливо, всім керує одна людина, і хто саме – сказати важко.

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