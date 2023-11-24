Це буде грандіозно: король Чарльз III готує сюрприз до ювілею Камілли

Королева Камілла відсвяткує 80-річний ювілей за чотири роки, а її чоловік король Чарльз III вже зараз планує грандіозну вечірку.

За словами королівського коментатора, король Чарльз хоче, щоб 80-річчя королеви Камілли було особливим та святкувалося по всій країні.

17 липня 2027 року королеві Каміллі виповниться 80 років, і монарх хоче, щоб її знаменний день був відзначений особливим святом. За словами коментатора Daily Mail Ефраїма Гардкасла, Чарльз хоче відзначити цей день національною службою подяки.

Покійна королева Єлизавета, принц Філіп, а також королева-мати голосно святкували свої 80-річчя. Не виключено, що і Камілла зробить це так само, пише express.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Минулого тижня король Чарльз відсвяткував своє 75-річчя розкішною вечерею у Кларенс-гаусі. На заході були присутні члени королівської родини та близькі друзі монарха. Кажуть, що Чарльз був у піднесеному настрої після насиченого подіями дня.

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