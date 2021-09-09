Це буде красиво: у Києві відбудеться галаконцерт балету за участю Кухар і Стоянова

Це буде красиво: у Києві відбудеться галаконцерт балету за участю Кухар і Стоянова

Подружжя під час галаконцерту станцює фрагмент із рідкісного балету "Лісова пісня".

13 вересня в 16:30 у "Жовтневому палаці" відбудеться святковий галаконцерт за участю знаменитого балетного дуету Катерини Кухар і Олександра Стоянова. Глядачі люблять їхню пару за ризиковані і легкі підтримки, а також за позитивну енергію, яку вони дарують.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов/Прес-служба

5 причин, чому варто відвідати цей святковий балетний концерт:

1. Цілком можливо, що зовсім скоро вдарить новий локдаун і важливо ще до його настання насититися енергією прекрасного балетного мистецтва, який подарує натхнення і нове дихання. Цей вечір обов'язково допоможе пережити всі складнощі.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов/Прес-служба

Катерина Кухар та Олександр Стоянов/Прес-служба

2. До Києва приїжджають провідні прем'єри Львівської опери — Євген Світлиця та Ілона Кравченко, танець яких неможливо подивитися у Києві. Вони вийдуть в дуеті чоловічого балету "Спартак". У центрі вистави історія двох пар, як двох протиборчих сил — добра і зла, рабів і повелителів, свободи і деспотичної сили. Уособлення свободи буде нести пара Євгенія та Ілони.

3. На гостей чекає спеціальний сюрприз — вперше вони побачать поєднання балетного мистецтва з творчістю музиканта Дмитра Шурова, соліста проєкту Pianoбой.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов/Прес-служба

4. За один вечір глядач має можливість познайомитися з яскравими фрагментами легендарних балетних постановок: "Лісова пісня", "Лебедине озеро", "Діти ночі", "Спартак", "Весілля Фігаро" і багато інших. Всі вони у виконанні зірок Національної опери України та Львівського оперного театру: Катерини Кухар, Олександра Стоянова, Станіслава Ольшанського, Євгенія Світлиці та Ілони Кравченко, а також багатьох інших.

5. У галаконцерті можна буде побачити рідкісний балет "Лісова пісня" — діамант української класики зазвичай показують всього 2 рази в рік, а 13 вересня виконають головні партії Мавки і Лукаша Катерина Кухар та Олександр Стоянов.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов/Прес-служба

Олександр Стоянов: "Балет" Лісова пісня "створений за мотивами однойменної драми-феєрії видатної української поетеси Лесі Українки, яку вона представила читачеві у 1911 році. Це красива казка про кохання, яка у виставі передана під музичні мотиви українського класика Михайла Скорульського. У творі композитор тонко передав українські мотиви, особливості музичного фольклору Волині".

Катерина Кухар та Олександр Стоянов/Прес-служба

Катерина Кухар: "Етапи розвитку стосунків між Лукашем і Мавкою у спектаклі, як і в творі Лесі Українки, збігаються з певною порою року. Весна — це знайомство і початок стосунків Лукаша і Мавки. Літо — це світанок їхнього кохання. Осінь — зрада Лукаша, він одружується на іншій. Взимку Мавка і Лукаш вмирають і їхні душі зустрічаються в іншому світі".

Катерина Кухар та Олександр Стоянов/Прес-служба

Під час галаконцерту буде відбуватися відеознімання.

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