"Це буде місце сили": Олена Зеленська показала центр культури та освіти для українців у Вільнюсі

Перша леді України розповіла про створення українського осередку у Литві.
Олена Зеленська повідомила в Instagram про те, що один із корпусів Університету Вітовта Великого у Вільнюсі перетвориться на центр культури та освіти для українців.
"Тому, хто переїхав не те що в іншу країну, а навіть в інший регіон, не треба розповідати про відчуття самотності й відірваності від звичного життя. Люди шукають спілкування в соцмережах чи центрах надання гуманітарної допомоги. А хочеться просто сісти й поговорити. Не поспішати. Відволіктися. Чогось навчитися – наприклад, мови. Відчути себе своїм серед своїх.
Таким місцем і стане наш культурний центр у Вільнюсі.
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Дякую першій леді Литви пані Діані Наусєдєнє, моєму великому другу та другу України, за те, що підтримала цю ідею та швидко запропонувала рішення", - написала Олена.
Пані Зеленська розповіла, що Ініціатива створення цього українського осередку вже поступово втілюється.
Так, перша леді Литви Діана Наусєдєнє зустрілася з ректором Університету Вітовта Великого Юозасом Аугутісом і Послом України у Литовській Республіці Петром Бештою. Вони погодили перші кроки для реалізації задуманого.
"Знову відчуваю в дії наш саміт перших леді та джентльменів, який ми започаткували торік у Києві. Запрошую інших колег приєднуватися – створімо такий український дім у кожній країні, де є вимушені переселенці з України. Це буде місце сили, емоцій, знань та зустрічей, місце дружби між нашими народами.
Впевнена, ця традиція переживе війну. Як будь-яке сердечне спілкування перемагає морок відчуження та розбрату", - додала Олена Володимирівна.
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