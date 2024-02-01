Це була особлива прикраса: чому Маргрете II вдягла на зречення престолу брошку-підкову

Це дуже сентиментальна прикраса, яку її Величність носить протягом усього життя.
14 січня королева Данії Маргрете II офіційно зреклася престолу підписавши відповідний документ у замку Крістіансборг у Копенгагені. Таким чином новим королем став її старший син Фредерік. На підписання документів у палаці Її Величність прийшла з особливою брошкою у вигляді підкови, яку прикріпила на комір жакету. Брошка є подарунком Маргрете від її батька, Фредеріка ІХ.
Прикрасу він подарував їй 5 червня 1953 року, після того як підписав змінену Конституцію, яка зробила дочку його спадкоємицею, оскільки до того жінкам було заборонено успадковувати датський престол.
Через 19 років після того історичного дня, 14 січня 1972 року, король Фредерік помер, а принцеса Маргрете стала першою королевою Данії в історії. Наступного дня прем'єр-міністр проголосив її монархинею на балконі палацу. Нова королева була ще в жалобному вбранні, але одягла прикрасу подаровану їй батьком — маленьку брошку-підкову з рубінами та діамантами.
Цю прикрасу Її Величність надалі носила все життя і надягала на удачу під час своєї першої різдвяної промови, тому було дуже сентиментально те, що в день зречення престолу вона знову була в ній — броші, в якій стала королевою і яка нагадувала їй про батька .
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