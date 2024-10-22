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Це була погана ідея: королева Камілла знехтувала манікюром в австралійському турі

Це була погана ідея: королева Камілла знехтувала манікюром в австралійському турі

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

Під час свого візиту до Сіднея король Чарльз та королева Камілла відвідали Сіднейський оперний театр.

Також королівське подружжя було зазнімковане на борту військового корабля "Адмірал Гадсон" під час огляду Військово-морського флоту.

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / © Associated Press
Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press
Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / © Associated Press
Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

На цих двох заходах 77-річна королева Камілла з'явилася в білій сукні-пальті з чорними смужками, взута в бежеві туфлі з пряжками і доповнила лук браслетом Van Cleef & Arpels, улюбленими підвісками і сонцезахисними окулярами. На пальці у Камілли сяяла її заручальна каблучка, яку вона носить практично не знімаючи, а ось манікюром Її Величність знехтувала.

Манікюр королеви Камілли / © Associated Press
Манікюр королеви Камілли / Фото: Associated Press

Король Чарльз одягнув цього дня світло-сірий костюм, білу сорочку та краватку в принт зебри. Монарх також був у сонцезахисних окулярах.

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / © Associated Press
Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

Цього ж дня, нагадаємо, королева Камілла відвідала захід австралійської організації щодо порятунку продовольства.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press
Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / © Associated Press
Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

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