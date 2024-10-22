Це була погана ідея: королева Камілла знехтувала манікюром в австралійському турі

Під час свого візиту до Сіднея король Чарльз та королева Камілла відвідали Сіднейський оперний театр.
Також королівське подружжя було зазнімковане на борту військового корабля "Адмірал Гадсон" під час огляду Військово-морського флоту.
На цих двох заходах 77-річна королева Камілла з'явилася в білій сукні-пальті з чорними смужками, взута в бежеві туфлі з пряжками і доповнила лук браслетом Van Cleef & Arpels, улюбленими підвісками і сонцезахисними окулярами. На пальці у Камілли сяяла її заручальна каблучка, яку вона носить практично не знімаючи, а ось манікюром Її Величність знехтувала.
Король Чарльз одягнув цього дня світло-сірий костюм, білу сорочку та краватку в принт зебри. Монарх також був у сонцезахисних окулярах.
Цього ж дня, нагадаємо, королева Камілла відвідала захід австралійської організації щодо порятунку продовольства.
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