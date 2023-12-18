Це було 75 років тому: як хрестили принца Чарльза у Букінгемському палаці

В листопаді король Чарльз ІІІ відсвяткував 75-річний ювілей. А у грудні у короля ще одна важлива дата, яку нехай і не святкують, але вона має важливе історичне значення.

Хрещення первістка королеви Єлизавети II та принца Філіпа відбулося 15 грудня 1948 року в Букінгемському палаці в Лондоні. Церемонія пройшла в Музичній залі з видом на палацові сади. Спадкоємець був одягнений у сукню для хрещення, яку носили багато немовлят королівської родини.

Церемонія хрещення принца Чарльза, 15 грудня 1948 року. Принцеса Єлизавета із сином на руках / Фото: Getty Images

Майбутній король Великої Британії був хрещений Чарльзом Філіппом Артуром Джорджем, а напередодні ввечері Букінгемський палац опублікував імена дитини, і в газетах було багато коментарів щодо незвичайного вибору імені Чарльз. У принца було восьмеро хрещених – король Георг VI (дідусь), принцеса Маргарет (тітка), королева Марія (прабабуся), маркіза-вдова Мілфорд-Гейвен (бабуся принца Філіпа), леді Брабурн (двоюрідна сестра Філіпа, пізніше графиня Маунтбеттен Бірманська) і високоповажний Девід Боуз-Лайон (молодший брат королеви-матері), згадує Daily Mail.

Після церемонії королівська родина влаштувала традиційну фотосесію. На знімках принца Чарльза тримає його мати принцеса Єлизавета. Також на фото присутні принц Філіп, король Георг VI, бабуся Єлизавети – королева Марія Текська та сестра – принцеса Маргарет.

Церемонія хрещення принца Чарльза, 15 грудня 1948 року / Фото: Getty Images

На іншому фото маленького Чарльза на руках тримає бабуся Єлизавета Боуз-Лайон.

Церемонія хрещення принца Чарльза, 15 грудня 1948 року, дитину тримає на руках його бабуся Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, як Меган і Гаррі хрестили свою доньку Лілібет, яку назвали на честь королеви Єлизавети II.

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