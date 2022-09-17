Це було бажання королеви: принц Гаррі з'явиться на суботньому пильнуванні біля труни Єлизавети II у військовій формі

Принц Гаррі, герцог Сассекський з'явиться на похороні своєї бабусі королеви Єлизавети II у військовій формі. Повідомляється, що герцог отримав спеціальний дозвіл, щоб її одягнути для пильнування біля труни монархині, влаштованої онуками Її Величності у Вестмінстер-Холі сьогодні ввечері.
Повідомляється, що король Чарльз, батько принца Гаррі, особисто втрутився і попросив сина одягнути військову форму і таким чином скасував раніше запроваджену заборону на це для герцога Сассекського.
Гаррі одягне форму у суботу на згадку про свою покійну бабусю королеву, пише Mirror.
Принц Гаррі та його брат принц Вільям будуть серед восьми онуків, які в суботу ввечері мовчки стоятимуть на 15-хвилинному пильнуванні поруч із труною Її Величності. Це було особливе бажання Чарльза, щоб обидва його сини в цей важливий момент були у військовій формі, оскільки цього хотіла сама Єлизавета II.
Таким чином принцу Гаррі вперше буде надано дозвіл знову носити свою уніформу Blues and Royals, незважаючи на те, що він більше не є членом королівської родини.
"Герцог Сассекський носитиме форму на знак поваги до своєї дорогої бабусі, а також до королеви та країни, якій він служив десять років. Звичайно, вся родина вважає, що це справедливе та правильне рішення", - каже королівське джерело. А ось раніше представник принца Гаррі заявляв, що герцог Сассекський носитиме костюм на всіх заходах на честь своєї бабусі і не звертався з проханням до короля, щоб йому дозволили вдягнути форму.
Вчора діти монархині — Чарльз, Анна, Ендрю та Едвард — провели останнє пильнування на честь королеви Єлизавети II, і середньому синові Єлизавети — принцу Ендрю також дозволили одягнути військову форму лише на 15 хвилин.
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