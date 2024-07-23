Це було блискуче: як Сара Йоркська присіла у реверансі перед королевою Єлизаветою II на весіллі з принцом Ендрю

Цього дня, 23 липня 1986 року, відбулося весілля Сари Фергюсон та середнього сина королеви Єлизавети II – принца Ендрю. Сьогодні згадуємо їхню історію кохання, реверанс нареченої королеві та розлучення через десять років.

Сара та Ендрю були знайомі з дитинства. Їхній роман спалахнув незабаром після того, як дівчина відвідала вечірку у Віндзорі з нагоди королівського Аскота, на яку її запросила подруга принцеса Уельська Діана.

Принцеса Діана та Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Всю осінь 1985 року принц Ендрю демонстрував свою увагу дівчині. Щовихідних він приїжджав зі своєї військово-морської бази до Вест-Кантрі, щоб відвезти її на балет або розважити в Букінгемському палаці. А на Новий 1986 рік вона була гостею королівської родини в Сандрінгемі.

Весілля Сари Фергюсон та принца Ендрю, 23 липня 1986 року / Фото: Getty Images

Ендрю освідчився Сарі у лютому на свій 26-й день народження, 1986 року. Це сталося у замку Флорс на шотландському кордоні. Сара сказала "так", а королівська родина не сильно заперечувала, тому що всі хотіли, щоб принц Ендрю став нарешті розсудливим.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Associated Press

Як згадує Daily Mail, королева Єлизавета II вважала, що Сара впишеться в сім'ю завдяки своїй любові до собак і коней і що вона дещо знає про королівське життя, оскільки її батько був менеджером з поло у принца Чарльза. Але, головне, принц Ендрю був у неї закоханий.

Весілля Сари Йоркської та принца Ендрю / Фото: Associated Press

Пізніше принц Уельський Чарльз дорікав своїй дружині Діану в тому, що вона не така весела, як наречена його брата Сара і говорив: "Чому ти не можеш бути більше схожа на Фергі?", про що принцеса Уельська розповідала у своїй автобіографії "Діана. Справжня історія з її вуст", авторства Ендрю Мортона.

Про заручини Сари та Ендрю оголосили 19 лютого 1986 року. І майбутня королівська особа одразу ж переїхала до Букінгемського палацу. Весілля пари відбулося 23 липня цього ж року. Наречена йшла до вівтаря у сукні зі шлейфом від дизайнерки Ліндки Цієрах, яка зізналася, що їй довелося накласти вето на деякі дивні побажання Сари щодо вінчального вбрання (Сара хотіла, щоб на ньому були вишиті декоративні плюшеві ведмедики та вертольоти). Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві.

Міс Сара Фергюсон робить реверанс перед королевою Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, де вона виходила заміж за принца Ендрю 1986 року / Фото: Getty Images

Як і всі королівські наречені Сара зробила реверанс перед монархинею, що правила – королевою Єлизаветою II та її чоловіком герцогом Единбурзьким Філіпом. Це був глибокий і красивий реверанс, мистецтво якого Сара чудово опанувала за досить короткий термін. Принц Ендрю вклонився матері-королеві.

Нагадаємо, принцеса Діана розповідала, що страшенно хвилювалася на своєму весіллі з принцом Чарльзом п'ятьма роками раніше через те, що їй необхідно було зробити реверанс перед королевою Єлизаветою II.

Весілля Сари Йоркської та принца Ендрю / Фото: Associated Press

Після закінчення служби пара повернулася до Букінгемського палацу і з'явилася на балконі, де тріумфуючий натовп жадав побачити перший поцілунок Сари і принца Ендрю, новоспечених герцога і герцогині Йоркських. Сара, приклавши долоню до вуха, вдала, що не чує, а потім усміхнулася і поцілувала свого чоловіка.

Сара Фергюсон і принц Ендрю на день свого весілля, 1986 рік / Фото: Getty Images

Їхній шлюб тривав 10 років і 1996-го вони розлучилися. Але вже багато років продовжують жити під одним дахом у Royal Lodge, залишаючись добрими друзями.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Associated Press

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