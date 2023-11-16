Це було "божевілля": королівський фотограф згадав день заручин Кейт та Вільяма

Кейт та Вільям розповіли всьому світу про свій намір одружитися 16 листопада 2010 року.
Цього дня було організовано фотокол у Сент-Джеймському палаці, де пара з'явилася перед фотографами. Один із них, співробітник AFP Бен Стенсолл, розповів ексклюзивно Hello! про той особливий день.
"Я почав свою кар'єру в Лондоні, працюючи на Getty у сфері розваг, тому я побував на чималій кількості кінопрем'єр або церемоній вручення нагород BAFTA, де можна побачити безліч фотоспалахів. Але це було просто на іншому рівні. Це було неймовірно. Я просто пам'ятаю, як подумав: "Я ніколи раніше не бачив стільки світла від камер. Це абсолютне, абсолютне божевілля", — згадав фотограф.
Бен фотографує членів королівської сім'ї вже більше десяти років, і хоча він бачить принцесу Уельську лише час від часу, він помітив у ній великі зміни з часів її заручин із Вільямом.
"Я думаю, вона стала більш впевненою в собі. Як і всі, хто має роботу — я думаю, її робота більш унікальна в порівнянні з нашою — вона здається дуже, дуже впевненою в собі, набагато більше, ніж у перші дні. Але я думаю, це просто еволюція будь-якої кар'єри, чи не так?", — стверджує фотограф.
Цими днями принцеса Уельська виступила з промовою на симпозіумі, де представила результати свого проєкту раннього розвитку дітей Shaping Us. Багато хто зазначає, що Кейт справді сьогодні має набагато впевненіший вигляд, ніж раніше.
Нагадаємо, раніше ми розповідали історію синього вбрання Кейт Міддлтон, яке вона одягла на заручини з принцом.
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