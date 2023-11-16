Це було "божевілля": королівський фотограф згадав день заручин Кейт та Вільяма

Цього дня було організовано фотокол у Сент-Джеймському палаці, де пара з'явилася перед фотографами. Один із них, співробітник AFP Бен Стенсолл, розповів ексклюзивно Hello! про той особливий день.

"Я почав свою кар'єру в Лондоні, працюючи на Getty у сфері розваг, тому я побував на чималій кількості кінопрем'єр або церемоній вручення нагород BAFTA, де можна побачити безліч фотоспалахів. Але це було просто на іншому рівні. Це було неймовірно. Я просто пам'ятаю, як подумав: "Я ніколи раніше не бачив стільки світла від камер. Це абсолютне, абсолютне божевілля", — згадав фотограф.

Кейт і Вільям у день заручин / Фото: Associated Press

Бен фотографує членів королівської сім'ї вже більше десяти років, і хоча він бачить принцесу Уельську лише час від часу, він помітив у ній великі зміни з часів її заручин із Вільямом.

"Я думаю, вона стала більш впевненою в собі. Як і всі, хто має роботу — я думаю, її робота більш унікальна в порівнянні з нашою — вона здається дуже, дуже впевненою в собі, набагато більше, ніж у перші дні. Але я думаю, це просто еволюція будь-якої кар'єри, чи не так?", — стверджує фотограф.

Кейт Міддлтон у день заручин / Фото: Associated Press

Цими днями принцеса Уельська виступила з промовою на симпозіумі, де представила результати свого проєкту раннього розвитку дітей Shaping Us. Багато хто зазначає, що Кейт справді сьогодні має набагато впевненіший вигляд, ніж раніше.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію синього вбрання Кейт Міддлтон, яке вона одягла на заручини з принцом.

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