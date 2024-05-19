Це було до короля: яким було перше весілля Летиції Ортіс – нинішньої королеви Іспанії

Мало хто знає, що до того, як зустріти спадкоємця престолу, журналістка Летиція Ортіс вже була одружена, але це був не релігійний шлюб.

Іспанський королівський будинок намагався зберегти будь-яку інформацію про перший шлюб Летиції Ортіс у таємниці, але деякі моменти все ж таки стали надбанням публіки.

Летиція Ортіс закохалася в Алонсо Герреро, свого вчителя з мови та літератури в Інституті Раміро де Маеста в Мадриді. Він був старший за неї на десять років. Коли вони зустрілися, їй було 17, а йому 27. Під час їхніх стосунків були моменти, коли вони були в розлуці, особливо коли Летиція була в Мексиці після закінчення факультету журналістики в Мадридському університеті Комплутенсі, згадує royalfamily.news.

Летиція Ортіс / Фото: Getty Images

Незважаючи на відстань, їхні стосунки стали міцнішими, і вони вирішили одружитися невдовзі після її повернення до Іспанії та після майже десяти років спільного життя.

Алонсо Герреро Перес – перший чоловік королеви Летиції / Фото: Getty Images

Їхня громадянська церемонія відбулася 7 серпня 1998 року, коли Летиції було 26 років. Пара обрала просту церемонію без надмірностей, яка пройшла в Альмендралего, рідному місті нареченого. Церемонія відбулася в залі ради ратуші, її очолив тодішній мер Мануель Гесус Моран, давній друг нареченого.

На весіллі було менше ста гостей, оскільки пара запросила лише близьких родичів та друзів. Наречений був добре відомий у рідному місті, пару часто бачили на прогулянках у місті.

Летиція на своєму першому весіллі була у сукні від Victorio & Lucchino. Вона сама подбала про важливі деталі, наприклад про вибір букета у місцевого флориста. Волосся вона заплела в косу у місцевому салоні. Після церемонії Летиція та її чоловік влаштували банкет у ресторані El Paraíso, відомому своєю естромадурською кухнею.

Летиція Ортіс Рокасолано / Фото: Getty Images

Потім вони провели шлюбну ніч у готелі Espronceda. Жодних фотографій з весілля не було опубліковано.

Хоча все здавалося ідеальним, шлюб тривав лише рік. Це збіглося з розставанням батьків Летиції, Гав'єра Ортіса та Паломи Рокасолано, що, як повідомляється, завдало Летиції великого горя.

На той час Летиція вже працювала журналісткою, що зрештою призвело її до знайомства з нинішнім чоловіком – королем Філіпом VI.

Летиція Ортіс Рокасолано та спадковий принц Феліпе в день їхнього знайомства / Фото: Getty Images

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