Це було до Путіна: футболіст розповів про стосунки з Аліною Кабаєвою

Особисте життя ексгімнастки Аліни Кабаєвої, яку зараз називають коханкою Володимира Путіна, завжди було таємницею для публіки. Але після російського вторгнення до України про романи спортсменки говорять все більше.

Вже не секрет, що Кабаєва мала стосунки з колишнім капітаном поліції Давидом Муселіані, за яким зараз полює особисте ЦРУ президента РФ Путіна.

Аліна Кабаєва / Фото: Getty Images

Говорили, що Аліну також пов'язували стосунки з ексфутболістом "Спартака" та збірною РФ Максимом Бузнікіним. Сам він коментував ці чутки так:

"Ми добре знайомі, але у нас лише дружні стосунки. Мій роман з Аліною – вигадка журналістів". Щоправда, завжди сам підігрівав інтерес публіки до цих "вигадок", одягаючи під футболку майку з портретом Кабаєвою, пише championat.com і показує те саме фото.

Аліна Кабаєва / Фото: Getty Images

До речі, стосунки Кабаєвої з Путіним також не підтверджені офіційно. Проте, згідно з чутками, Аліна народила диктатору трьох дітей і зараз вагітна четвертим. Путін не радий і наполягає на тому, щоб його обраниця зробила аборт.

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