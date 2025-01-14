Він був схвильований: король Фредерік X показав неопубліковані кадри з дня свого сходження на престол

У Instagram данської королівської сім'ї поділилися кількома знімками монарха, які були зроблені рівно рік тому – 14 січня 2024 року, коли Фредерік уперше з'явився перед підданими на балконі палацу Крістіансборг у Копенгагені спочатку сам, а потім разом зі своєю дружиною королевою Мері.

"Серйозність. Концентрація. Усмішка на вашому обличчі. Все це було в грі, коли рік тому я готувався до проголошення. Замінити маму, не прощаючись з нею, було і залишається найбільшим привілеєм. 14 січня 2024 року був емоційним і незабутнім днем від початку до кінця", — написав у Instagram Фредерік X і підписався своїми ініціалами. Кадри демонструють, як король готувався вперше вийти на публіку і як хвилювався в цей особливий для себе день.

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Раніше ми вже згадували та показували, яким видалося 14 січня для данського монарха.

А ще згадували історію 52-річного правління королеви Маргрете II та її зречення данського престолу, про яке вона повідомила у своєму новорічному зверненні до нації минулого року.

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Associated Press

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