Це було красиво: Кухар, Стоянов та інші світові зірки балету станцювали на фестивалі Сержа Лифаря

Це було красиво: Кухар, Стоянов та інші світові зірки балету станцювали на фестивалі Сержа Лифаря

У Національній опері України відбувся фестиваль "Серж Лифар де ля данс".

Минулими вихідними у Києві, в Національній опері України, відбувся святковий галаконцерт міжнародного балетного фестивалю "Серж Лифар де ля данс". Організаторами заходу виступили Олександр Стоянов та Катерина Кухар.

Пресслужба

Ведучою фестивалю була Валерія Гузема.

Валерія Гузема/Пресслужба

Фестиваль відвідали Євген Нищук, Ксенія та Євген Кошеві, Євген Хмара із дружиною Дар'єю Ковтун, Ольга Фреймут та Володимир Локотко, Влад Ям із дружиною, Аніта Луценко із сім'єю, Андрій Єрмак, Іванна Ніконова, Андрій Лягущенко, Яна Баринова та багато інших.

Євген Кошовий з дружиною, Катерина Кухар, Євген Хмара/Пресслужба

Євген Нищук, Адамжана Бахтіяра, Адепхан Шугила/Пресслужба

Влад Яма з дружиною/Пресслужба

Також головну балетну подію осені відвідали Олена та Володимир Зеленські.

На фестивалі глядачі мали змогу побачити запрошених артистів із інших країн. Так цього вечора на сцену вийшли Адамжана Бахтіяра та Адепхан Шугила з "Астана опера", Айдос Закан із Дортмунд балет, Дар'я Кирик із Львівського Національного театру.

Олександр Стоянов, Айдос Закан та Дар'я Кирик/Пресслужба

Юлія Кулик/Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Айдос Закан та Дар'я Кирик/Пресслужба

Олександр Стоянов та Катерина Кухар/Пресслужба

Олександр Стоянов/Пресслужба

Анастасія Гурська/Пресслужба

Анастасія Шевченка/Пресслужба

Свою майстерність демонстрували і прем'єри балету, солісти Національної опери України: дует Олександра Стоянова та Катерини Кухар, дует Тетяни Лезової та Ярослава Ткачука, дует Анастасії Гурської та Андрія Гавришкіна, а також Ольга Голиця, Юлія Кулик, Анастасія Шевченко та інші.

Олександр Стоянов та Катерина Кухар/Пресслужба

Олександр Стоянов та Катерина Кухар/Пресслужба

Олександр Стоянов та Катерина Кухар/Пресслужба

Відкрили фестиваль студенти Академії Сержа Лифаря фрагментом із балету "Лифар-сюїта".

Герман Макаренко/Пресслужба

Пресслужба

Адамжана Бахтіяра та Адепхан Шугила/Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

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