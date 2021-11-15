Це було красиво: Кухар, Стоянов та інші світові зірки балету станцювали на фестивалі Сержа Лифаря

У Національній опері України відбувся фестиваль "Серж Лифар де ля данс".
Минулими вихідними у Києві, в Національній опері України, відбувся святковий галаконцерт міжнародного балетного фестивалю "Серж Лифар де ля данс". Організаторами заходу виступили Олександр Стоянов та Катерина Кухар.
Ведучою фестивалю була Валерія Гузема.
Фестиваль відвідали Євген Нищук, Ксенія та Євген Кошеві, Євген Хмара із дружиною Дар'єю Ковтун, Ольга Фреймут та Володимир Локотко, Влад Ям із дружиною, Аніта Луценко із сім'єю, Андрій Єрмак, Іванна Ніконова, Андрій Лягущенко, Яна Баринова та багато інших.
Також головну балетну подію осені відвідали Олена та Володимир Зеленські.
На фестивалі глядачі мали змогу побачити запрошених артистів із інших країн. Так цього вечора на сцену вийшли Адамжана Бахтіяра та Адепхан Шугила з "Астана опера", Айдос Закан із Дортмунд балет, Дар'я Кирик із Львівського Національного театру.
Свою майстерність демонстрували і прем'єри балету, солісти Національної опери України: дует Олександра Стоянова та Катерини Кухар, дует Тетяни Лезової та Ярослава Ткачука, дует Анастасії Гурської та Андрія Гавришкіна, а також Ольга Голиця, Юлія Кулик, Анастасія Шевченко та інші.
Відкрили фестиваль студенти Академії Сержа Лифаря фрагментом із балету "Лифар-сюїта".
Читайте також: