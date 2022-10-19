Це було кумедно: з королевою Каміллою стався ще один конфуз на публіці

Нещодавно королева Камілла відвідувала захід в Аскоті і там з нею відбувся конфузний випадок, який зазнімкували на відео.
Захід, який відвідала Камілла називався День британських чемпіонів QIPCO, він відбувався на іподромі Аскота. Там Її Величність вручала трофеї.
Ми вже писали, що королева-консорт з'явилася на публіці того дня у синьо-білій сукні з білим верхом і пальті в тон із білим коміром. До вбрання Камілла підібрала крислатий капелюх синього кольору з льону з білим обідком.
Цього дня погода була дуже вітряною і королеві постійно доводилося притримувати капелюха, щоб він не полетів. Але вітру таки вдалося зірвати головний убір королеви з її голови. Камілла, правда, не розгубилася і швидко підхопила його. Відео опублікувало видання Daily Mail.
Раніше з дружиною короля Чарльза найчастіше відбувалися конфузні ситуації, пов'язані з зачісками. Він неодноразово псував зачіску королівської особи.
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