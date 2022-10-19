Це було кумедно: з королевою Каміллою стався ще один конфуз на публіці

Нещодавно королева Камілла відвідувала захід в Аскоті і там з нею відбувся конфузний випадок, який зазнімкували на відео.

Захід, який відвідала Камілла називався День британських чемпіонів QIPCO, він відбувався на іподромі Аскота. Там Її Величність вручала трофеї.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Ми вже писали, що королева-консорт з'явилася на публіці того дня у синьо-білій сукні з білим верхом і пальті в тон із білим коміром. До вбрання Камілла підібрала крислатий капелюх синього кольору з льону з білим обідком.

Цього дня погода була дуже вітряною і королеві постійно доводилося притримувати капелюха, щоб він не полетів. Але вітру таки вдалося зірвати головний убір королеви з її голови. Камілла, правда, не розгубилася і швидко підхопила його. Відео опублікувало видання Daily Mail.

Раніше з дружиною короля Чарльза найчастіше відбувалися конфузні ситуації, пов'язані з зачісками. Він неодноразово псував зачіску королівської особи.

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