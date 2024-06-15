Це було мило: відео з принцесою Кейт, яке захопило королівських шанувальників

В Instagram принца та принцеси Уельських співробітники опублікували відео з військового параду Trooping the Color, за яким Кейт із трьома дітьми спостерігала з балкону Букінгемського палацу.

На відео видно, як принцеса Уельська стоїть поруч із дочкою і ніжно поправляє її довге волосся. Шанувальники в коментарях були в захваті і від того, який вигляд мала Кетрін, і від цього відео з її дітьми.

Діти Кейт та Вільяма Уельських / Фото: Associated Press

"Яка прекрасна сім'я. Одужуй, принцесо!", "Так чудово бачити сьогодні нашу принцесу", "Моє захоплення.", "Сподіваюся вона почувається так само добре, як і має вигляд", — пишуть королівські шанувальники.

До речі, сини Кейт та Вільяма – принци Джордж і Луї були цього дня в однакових костюмах, різниця була лише в тому, що молодший одяг шорти, що відповідає королівським правилам. Принцеса Шарлотта була в милій синій сукні з білими деталями і бантом, яка чудово гармоніювала з вбранням її мами за якою всі так сумували.

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