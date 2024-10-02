Це було мило: як маленька дівчинка робила реверанс на адресу принцеси Діани

1985 року, вже після народження двох дітей, принцеса Уельська Діана та принц Уельський Чарльз вирушили в тур Італією.

Ми натрапили в архівах це неймовірно миле фото, на якому зображено маленьку дівчинку, яка, вітаючи принцесу Діану після прибуття до портового міста Спеція в Італії, вручає принцесі букет квітів, а потім робить неймовірно вмілий (як для її віку) реверанс.

Принцеса Діана в Італії / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська того дня була вбрана в білу сукню-пальто від Catherine Walker, капелюх від Грема Сміта і туфлі-човники з чорної шкіри на невисоких підборах. Під пахвою Діана тримала клатч, у неї на пальці виблискувала заручальна каблучка з сапфіром, а волосся було укладене в бездоганну зачіску.

Принцеса Діана в Італії / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам, який вигляд мають ідеальні, смішні та незграбні королівські реверанси.

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