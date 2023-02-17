Це було на публіці: одного разу королеву Єлизавету II викрили за непристойним заняттям

З королевою Єлизаветою II періодично траплялися якісь конфузні ситуації, які були зазнімковані на камеру.

Невідомо, чи були у монархині якісь шкідливі звички, але одного разу її сфотографували під час фестивалю Investec Derby на іподромі Епсома якраз у той момент, коли Її Величність гризла нігті. Незручний момент був зазнімкований і, напевно, був розтиражований у пресі.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Однак найчастіше з королевою траплялися зовсім інші конфузи, як, наприклад, вітер піднімав подоли її суконь або на весіллі Кейт та Вільяма вона з'явилася в рваних рукавичках.

У більш зрілі роки монархиня вже часто використовувала спеціальні тягарці, які пришивалися до подолів її вбрання, щоб не траплялося неприємностей на публіці у вітряну погоду.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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