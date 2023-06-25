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Це було несподівано: королеву Каміллу обдарували зухвалим поцілунком на Royal Ascot

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
2370
Час на прочитання
1 хв
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Це було несподівано: королеву Каміллу обдарували зухвалим поцілунком на Royal Ascot

Королева Камілла та Френкі Детторі / Фото: Getty Images

До Її Величності підійшов Френкі Детторі, який отримав дев'яту перемогу в Золотому кубку перед виходом на пенсію. Він і поцілував дружину короля, коли вона вручала йому кубок переможця.

52-річний чемпіон кінних перегонів мчав до фінішу на коні Courage Mon Ami, а пізніше король Чарльз та королева Камілла вручили йому трофей.

Королева Камілла та Френкі Детторі / © Getty Images
Королева Камілла та Френкі Детторі / Фото: Getty Images

Фотографи зробили кумедний кадр, як Френкі потягнувся до щоки королеви Камілли, щоб поцілувати її. Вона начебто теж поцілувала його в щоку, привітавши з перемогою на перегонах.

Королева Камілла та Френкі Детторі / © Getty Images
Королева Камілла та Френкі Детторі / Фото: Getty Images

Кінь короля Чарльза і його дружини Камілли на прізвисько Герой пустелі також здобув першу перемогу в Аскоті. Монарх, спостерігаючи за змаганнями, навіть розплакався на публіці.

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Дата публікації
Перегляди
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