Це було нестерпно: як за принцесою Діаною полювали папараці

Від того моменту, як стало відомо про її стосунки з принцом Уельським – на той момент спадкоємцем британського престолу – за леді Діаною Спенсер папараці влаштували справжнє полювання.

Діана не могла ступити і кроку без камер фотографів, які оточували її всюди, де б вона не з'явилася. Переважно вони чергували біля її будинку у Лондоні, де леді Ді жила з кількома подругами. На той час вона все ще працювала помічницею вихователя у дитячому садку "Молода Англія" у Пімліко.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

На цьому архівному фото можна побачити, як Діану просто на вулиці оточували чоловіки із камерами. Це був 1980-й рік, початок її стосунків із принцом Чарльзом. У біографії "Діана. Справжня історія з її вуст" Ендрю Мортона, який писав її зі слів принцеси, леді Ді розповідала, що була абсолютно не готова до такої надмірної уваги з боку преси і називала цей період свого життя важким.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

На цьому фото принцесу зазнімковано незадовго до оголошення про її заручини з Чарльзом, принцом Уельським (заручини відбулися 26 лютого 1981 року). На офіційних фото Чарльз та Діана мають щасливий вигляд, але на фото із повсякденного життя майбутня принцеса геть налякана.

Принц Чарльз і принцеса Діана в день оголошення про заручини / Фото: Associated Press

Все подальше життя після весілля Діани і Чарльза, що відбулося 29 липня 1981 року, принцеса була "об'єктом бажань" для папараці. Фотографії з нею чудово продавалися, а фотографи того часу були нещадні у своїх методах зробити бажані знімки Діани, які можна було продати за кругленьку суму.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

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