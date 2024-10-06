Це було нестерпно: як за принцесою Діаною полювали папараці

Від того моменту, як стало відомо про її стосунки з принцом Уельським – на той момент спадкоємцем британського престолу – за леді Діаною Спенсер папараці влаштували справжнє полювання.
Діана не могла ступити і кроку без камер фотографів, які оточували її всюди, де б вона не з'явилася. Переважно вони чергували біля її будинку у Лондоні, де леді Ді жила з кількома подругами. На той час вона все ще працювала помічницею вихователя у дитячому садку "Молода Англія" у Пімліко.
На цьому архівному фото можна побачити, як Діану просто на вулиці оточували чоловіки із камерами. Це був 1980-й рік, початок її стосунків із принцом Чарльзом. У біографії "Діана. Справжня історія з її вуст" Ендрю Мортона, який писав її зі слів принцеси, леді Ді розповідала, що була абсолютно не готова до такої надмірної уваги з боку преси і називала цей період свого життя важким.
На цьому фото принцесу зазнімковано незадовго до оголошення про її заручини з Чарльзом, принцом Уельським (заручини відбулися 26 лютого 1981 року). На офіційних фото Чарльз та Діана мають щасливий вигляд, але на фото із повсякденного життя майбутня принцеса геть налякана.
Все подальше життя після весілля Діани і Чарльза, що відбулося 29 липня 1981 року, принцеса була "об'єктом бажань" для папараці. Фотографії з нею чудово продавалися, а фотографи того часу були нещадні у своїх методах зробити бажані знімки Діани, які можна було продати за кругленьку суму.
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