Це було ніяково: як Чарльз збентежив Діану Спенсер у день оголошення про їхні заручини

24 лютого 1981 року принц Чарльз і леді Діана Спенсер оголосили про свої заручини, з'явившись перед камерами фотографів на території Букінгемського палацу.

Пара зустрічалася шість місяців, перш ніж зробити заяву про свій намір зіграти весілля.

"З найбільшим задоволенням королева і герцог Единбурзький оголошують про заручини свого улюбленого сина принца Уельського з леді Діаною Спенсер, дочкою графа Спенсера та високоповажною місіс Шанд Кідд ", — йшлося у заяві Букінгемського палацу.

Спочатку заручини тримали в секреті протягом кількох тижнів, і за цей час молодій Діані потрібно було знайти вбрання, в якому вона з'явиться 24 лютого в офіційному статусі нареченої принца Уельського. Про нього ми розповідали детальніше тут.

Після оголошення Чарльз та Діана дали інтерв'ю BBC, в якому розповіли про свій роман. Принц зізнався, що він був "радий і відверто вражений" тим, що Діана погодилася стати його дружиною. А Діана описала свого майбутнього чоловіка як "досить дивовижного", сором'язливо глянувши на нього з-під чубчика, згадує Mirror. Чарльз розповів, що освідчився Діані трьома тижнями раніше на приватній вечері у Букінгемському палаці. Він пояснив, що хотів дати Діані час обміркувати свою відповідь під час заздалегідь запланованої поїздки до Австралії, але вона одразу ж погодилася і переїхала зі своєї квартири до Кларенс-гаусу.

Також під час цього інтерв'ю принц Чарльз сказав слова, які, як згодом розповіла принцеса, травмували її. Коли Діану запитали, чи вона закохана, дівчина зніяковіло відповіла: "Звичайно", а Чарльз на це саме запитання сказав: "Що б не означала любов", ніяково опустивши очі додолу.

Принцеса Діана і принц Чарльз у день заручин, 24 лютого 1981 рік / Фото: Getty Images

Принцеса згадувала про цей момент в своїй біографії, написаній Ендрю Мортоном "Діана. Справжня історія з її вуст", сказавши:

"У нас було це жахливе інтерв'ю в день, коли ми оголосили про наші заручини. І цей безглуздий репортер запитав: "Ви закохані?" Я подумала — яке тупе запитання. Тому я сказала: "Так, звичайно, ми закохані", і Чарльз повернувся і сказав: "Що б не означало слово "кохання". І це мене повністю спантеличило. Я подумала — яка дивна відповідь. Це травмувало мене".

День заручин Чарльза та Діана: як пара позувала біля Букінгемського палацу

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