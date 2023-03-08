Це було ніяково: як з принцесою Діаною одного разу стався конфуз на трапі літака

З королівськими особами часто трапляються конфузи. Вони такі самі люди і ніщо людське їм не чуже.

Принцеса Діана одного разу під час візиту до Пакистану у вересні 1991 року ледь не впала, піднімаючись трапом літака. Фотографи, які працювали на тому заході, заскочили цей незручний момент.

Принцеса, мабуть, просто спіткнулася чи послизнулась і схопилася за перила, щоби не впасти. Той день взагалі видався для принцеси Уельської невдалим. Її рейс було затримано через погану погоду. Вітряна погода також викликала хаос із її спідницею із запахом.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Такі конфузи відбувалися і з другою дружиною короля Чарльза III – Каміллою. Спускаючись з літаків, вона поки що не падала, а вітер часто завдає клопоту Каміллі. Буквально днями ми згадували, як сильний вітер підняв поділ її сукні та капелюх одночасно. Сталося це 2015 року у день хрестин принцеси Шарлотти – дочки Уельських.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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