Це було образливо: як принц Чарльз пожартував зі своєї дружини Діани після народження їхнього другого сина

Про це публічно розповів сам принц Гаррі, опублікувавши інформацію у своїх мемуарах "Запасний".
Принц Чарльз тоді жорстко пожартував над принцесою Діаною невдовзі після народження їхнього другого сина — принца Гаррі 1884 року. Принц повідомив, що його батько сказав тоді його матері Діані, що його "роботу завершено" після того, як вона народила двох синів.
Чарльз, який тоді був принцом Уельським, пожартував на адресу Діани: "Чудово! Тепер ти подарувала мені спадкоємця і запасного. Моя робота завершена". Мабуть, принцові Гаррі досі цей жарт здається не смішним.
Нагадаємо, після виходу книжки принца Гаррі його стосунки з батьком Чарльзом стали ще гіршими, ніж раніше. Нещодавно ми розповідали, що Меган і Гаррі знову відмовили королю Чарльзу і не приїхали на канікули до Балморала.
Читайте також: