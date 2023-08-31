Це було образливо: як принц Чарльз пожартував зі своєї дружини Діани після народження їхнього другого сина

Про це публічно розповів сам принц Гаррі, опублікувавши інформацію у своїх мемуарах "Запасний".

Принц Чарльз тоді жорстко пожартував над принцесою Діаною невдовзі після народження їхнього другого сина — принца Гаррі 1884 року. Принц повідомив, що його батько сказав тоді його матері Діані, що його "роботу завершено" після того, як вона народила двох синів.

Принц Гаррі у дитинстві / Фото: Getty Images

Чарльз, який тоді був принцом Уельським, пожартував на адресу Діани: "Чудово! Тепер ти подарувала мені спадкоємця і запасного. Моя робота завершена". Мабуть, принцові Гаррі досі цей жарт здається не смішним.

Принцеса Діана та принц Чарльз у день виписки з пологового будинку з сином принцом Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, після виходу книжки принца Гаррі його стосунки з батьком Чарльзом стали ще гіршими, ніж раніше. Нещодавно ми розповідали, що Меган і Гаррі знову відмовили королю Чарльзу і не приїхали на канікули до Балморала.

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