Це було очікувано: принцеса Кейт та її родичі потролили Меган Маркл

У своєму фільмі для Netflix "Гаррі і Меган" герцогиня Сассекська говорила, що коли вона жила в королівській родині, то їй доводилося дотримуватися певних правил у виборі гардеробу. Одним з них було те, що не можна було повторювати колір вбрання, в якому з'явився на публіці на цьому заході старший член сім'ї.

Минулого четверга принцеса Уельська провела свій другий різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві. Цього року концерт був присвячений пам'яті королеви Єлизавети II, яка померла у вересні 2022 року.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Сама принцеса з'явилася на заході в пошитому на замовлення сукні-пальті від Eponine London та туфлях-човниках від Gianvito Rossi, а її дочка принцеса Шарлотта була в пальті в тон маминому від Trotters.

Інші члени сім'ї також обрали цей відтінок у своїх вбраннях, здається, бажаючи продемонструвати з одного боку підтримку Кетрін, а з іншого – спростувати висловлювання Меган Маркл у фільмі, про яке ми писали вище. Або навіть дорікнути її тим, що вона розповіла неправду.

Стиль Меган Маркл / Фото: Associated Press

У пальті винного кольору від бренду Karen Millen з'явилася на заході онука королеви Зара Тіндалл, а також сестра принцеси Уельської – Піппа Метьюз одягла пальто такого самого кольору від цього ж бренду, що й Зара. Талію Піппа підкреслила поясом.

Зара Тіндалл, Керол Міддлтон і Піппа Метьюз / Фото: Getty Images

Стилістка королеви Єлизавети II Анджела Келлі у своїй книжці "Інша сторона медалі: королева, комод та платтяна шафа" писала, що "Інші гості вважають, що вони не повинні бути в одязі того ж кольору, що і Її Величність, хоча королева не заперечувала б, якби це сталося”.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Але, мабуть, Меган хотіла не потрапляти в такі ситуації та отримати ще більше гейту від британської преси на свою адресу, тому й дотримувалася правил носити білий, чорний та бежевий кольори.

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