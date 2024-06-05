Це було передбачувано: стало відомо, як Меган та Гаррі відсвяткували день народження доньки Лілі

Цими днями принцесі Лілібет виповнилося три роки. З цієї нагоди її батьки влаштували свято.

Відомо, що принц Гаррі та його дружина Меган Маркл у вихідні запросили друзів та влаштували вечірку з нагоди дня народження маленької Лілібет. Паті відбулася в маєтку сім'ї у Монтесіто.

Як пише Daily Mail, запросили на захід лише найближчих до родини людей, а також родичів, ймовірно, йдеться про маму Меган – Дорію, яка і так живе в будинку Сассекських.

Які подарунки цього дня дарували Лілі не повідомляється, але відомо, що її мати Меган купила для дівчинки особливий подарунок задовго до її народження.

Принцеса Лілібет / Фото: instagram.com/misanharriman

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас десять цікавих фактів про принцесу Лілібет, онуку короля Чарльза III і правнучку королеви Єлизавети II.

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