Це було передбачувано: стало відомо, як Меган та Гаррі відсвяткували день народження доньки Лілі

Цими днями принцесі Лілібет виповнилося три роки. З цієї нагоди її батьки влаштували свято.
Відомо, що принц Гаррі та його дружина Меган Маркл у вихідні запросили друзів та влаштували вечірку з нагоди дня народження маленької Лілібет. Паті відбулася в маєтку сім'ї у Монтесіто.
Як пише Daily Mail, запросили на захід лише найближчих до родини людей, а також родичів, ймовірно, йдеться про маму Меган – Дорію, яка і так живе в будинку Сассекських.
Які подарунки цього дня дарували Лілі не повідомляється, але відомо, що її мати Меган купила для дівчинки особливий подарунок задовго до її народження.
Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас десять цікавих фактів про принцесу Лілібет, онуку короля Чарльза III і правнучку королеви Єлизавети II.
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