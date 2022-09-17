Це було шоком: стало відомо, як король Чарльз ІІІ дізнався, що Єлизавета ІІ помирає

Королева Великої Британії пішла з життя 8 вересня 2022 року у замку Балморал, де перебувала на літніх канікулах.

Ми вже знаємо, що за кілька годин до того, як світові оголосили про смерть монархині, члени королівської сім'ї почали з'їжджатися до Балморала і це було неможливо приховати від журналістів.

Син і спадкоємець Єлизавети II – король Чарльз III, як стверджують зараз джерела, дізнався про погіршення стану здоров'я своєї матері лише за кілька годин до того, як про це розповіли публічно. Тобто він не готувався до того, що саме того дня Єлизавета помре.

Відомо, що дочка королеви — принцеса Анна — провела останні 24 години зі своєю матір'ю і першою забила на сполох і почала скликати інших родичів, ймовірно, щоб вони мали можливість попрощатися.

Королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп із чотирма дітьми / Фото: Getty Images

Головний королівський кореспондент Newsweek Джек Ройстон розповів, як король почув цю новину, перебуваючи у своєму шотландському будинку Дамфріс-Хаус зі своєю дружиною Каміллою, пише Daily Mail.

"Королю Чарльзу повідомили про погіршення здоров'я його матері незадовго до того, як ця новина стала надбанням громадськості", — каже експерт.

Він пояснив: "Чарльз і Камілла були в будинку Дамфріса. Насправді Камілла збиралася записати інтерв'ю з Дженною Буш Гагер, і раптом Чарльзу зателефонували... Чарльз узяв трубку, всі мовчали... Потім вона згадала, що Чарльз і Камілла вже летіли. на гелікоптері. Це було о 12:30, у четвер, 8 вересня, тож це було приблизно в той самий час, коли повідомили всім".

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Співробітники поспішно організували переліт, щоб забрати інших дітей королеви — принца Едварда, графа Вессекського, і принца Ендрю, герцога Йоркського, а також графиню Вессекську, яку любила королева і до якої ставилася, як до другої дочки. Їх усіх потрібно було терміново доставити до Абердіна. До них приєднався її онук принц Вільям. Його дружина Кейт залишилася з трьома дітьми, які того ж дня пішли вперше до нової школи.

Сім'я прибула до Шотландії о 16:00 та в'їхала до воріт Балморала на Range Rover, за кермом якого був Вільям, о 17:06. Хоча Букінгемський палац не підтвердив час смерті, вважається, що вони не встигли попрощатися з королевою, оскільки вона вже померла. Принц Гаррі дізнався про смерть бабусі, коли перебував в повітрі і теж прямував до Балморала. Гаррі прибув до будинку своєї бабусі о 19:52.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Про смерть королеви було оголошено о 18:32 у короткій заяві Букінгемського палацу, в якій йшлося: "Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень".

Похована Єлизавета II буде 19 вересня, у понеділок, у Меморіальній каплиці її батька короля Георга VI у Віндзорі. Кажуть, Єлизавета II знала, що вона не повернеться з Балморала, бо відчувала, що кінець уже близько. Крім того, вона мала проблеми зі здоров'ям.

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