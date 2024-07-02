Це було стильно: розглядаємо вбрання Марти Костюк, у якому вона перемогла Ребекку Шрамкову

Її вбрання було витонченим та елегантним, попри те, що це високотехнологічний спортивний одяг.

22-річна українська тенісистка Марта Костюк впевнено вийшла у друге коло основної сітки Вімблдонського турніру, який зараз триває у Великій Британії. Вона обіграла словацьку тенісистку Ребекку Шрамкову.

На корті Марта з'явилася у білому вбранні від бренду Wilson, амбасадоркою якого вона є.

Це спортивне вбрання було натхнене її весільною сукнею, а також є екологічним, оскільки виготовлено з високоякісної переробленої тканини. Також сукня технологічна і зроблена в першу чергу для зручності спортсменки — вона швидкосохнуча, високоеластична, злегка компресійна і повністю на підкладці з вбудованим бюстгальтером і шортами.

Марта Костюк / Фото: Getty Images

Але складається вбрання з двох частин — нижньої сукні та верхньої сукні-накидки, яка зроблена з сітки Power Mesh і має легкий блиск, який пропускає повітря і призначений для носіння поверх тенісної сукні. Попереду вона застібалася на п'ять ґудзиків і надавала образу дуже ніжний та стильний вигляд.

Марта Костюк / Фото: Getty Images

Образ вона доповнила лаконічними сережками із перлинами та маленькими діамантами, а також двома браслетами від ювелірного бренду Van Cleef & Arpels. Подібну прикрасу дуже любить і практично ніколи не знімає королева Камілла.

Бажаємо Марті лише перемог і з нетерпінням чекаємо на її нові спортивні вбрання!

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