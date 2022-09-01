"Це було так неочікувано": пес Патрон сфотографувався із Володимиром Зеленським

Пес-сапер Патрон опублікував в Instagram світлини, на яких зазнімкований разом із Володимиром Зеленським.

Президент і чотирилапий талісман ДСНС взяли участь у погашенні першої благодійної поштової марки України "Пес Патрон". Захід відбувся в одній із відновлених після бойових дій шкіл в Ірпені.

Фото: Instagram пса Патрона

Усі зібрані кошти від продажу цих марок відправлять на закупівлю машини для розмінування.

Патрон у службовому жилеті з шевроном сидів прямо на столі, на якому лежали марки із його зображенням.

Фото: Instagram пса Патрона

"Я приїхав в Ірпінь до дітей, і як мені сказали - буде ще гарний сюрприз. Президент України приїхав у цю ж школу на ту ж годину, щоб привітати діток з 1 вересня. І…. щоб ми разом з @igor.smelyansky погасили першу благодійну марку, на якій зображений я.

Святі каченята!!! Це було так неочікувано для мене і так хвилююче. Бо то не просто ще одна гарна колекційна марка від @ukrposhta. Вона разом з листівками, конвертами і всім іншим з моїм зображенням має зібрати аж мільйон євро. А за той мільйон придбають круту розмінувальну машину для ДСНС. Придбати можна онлайн і у відділеннях Укрпошти.

Фото: Instagram пса Патрона

Зараз я зустрічаюсь з шанувальниками на Майдані, а потім ще багато чого розповім вам про цей день. Про школу, яка була знищена вщент, і відбудована за кілька місяців, як я став псом доброї волі і попрошу вас не лише колекціонувати марки зі мною, а й написати листа/надіслати листівку з моїм зображенням патроносикам зі всього світу. Всім філателійний лизь", - написав Патрон.

Фото: Instagram пса Патрона

Нагадаємо, собака-сапер у соцмережі показав свою команду.

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