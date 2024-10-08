Це було у 60-х: брат принцеси Діани опублікував рідкісне фото своїх батьків

Чарльз Спенсер – брат принцеси Діани – опублікував не видане раніше фото їхніх батьків у своєму Instagram.
Кадр був зроблений у 60-х роках і, за словами Чарльза, в ті часи його батьки були дуже закохані. На фото Френсіс Рут Рош зображена в обіймах свого чоловіка Джона, 8-го графа Спенсера. На ній біла сукня в ніжний рожевий квітковий принт без рукавів, на шиї три перлинні нитки, волосся укладене, на обличчі акуратний макіяж, а на нігтях манікюр. Граф Спенсер обіймає дружину за шию і цілує у скроню, а Рут злегка усміхається на камеру.
"Мої батьки, початок 60-х.
Багато років вони були пристрасно закохані: я ніколи не бачив любовних листів настільки гарних і безпосередніх", — написав під знімками Чарльз.
У шлюбі з Джоном Рут народила п'ятьох дітей (три дівчинки, серед них і майбутня принцеса Діана та два хлопчики, один з яких помер у дитинстві).
Принцеса Діана у своїй біографії "Діана. Справжня історія з її вуст" розповідала, що її батько міг бути жорстоким із дружиною та дітьми, часто піднімав на неї руку і називала цей шлюб не щасливим.
Про те, як мати принцеси Діани покинула дітей заради нового коханця і вмирала на самоті, ми розповідали раніше.
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