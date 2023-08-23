Це було в день весілля: стало відомо, що прошепотів принц Вільям дружині Кейт перед їхнім поцілунком на балконі

Від моменту цього поцілунку минуло понад дванадцять років, а королівські шанувальники досі його згадують із теплотою.
А ви пам'ятаєте в день весілля – 29 квітня 2011 року, коли Кейт Міддлтон і принц Вільям вийшли на балком Букінгемського палацу, щоб привітати натовп, що зібрався, і поцілувалися. Їхній весільний поцілунок стався двічі, і це було так мило.
Поцілувавшись вперше, натовп так голосно вибухнув оплесками, що через кілька хвилин принц Вільям запитав Кейт: "Зробимо це ще раз?". Вона погодилася, і вони знову поцілувалися. Це було чарівно, вони мали такий щасливий на той момент вигляд.
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Треба сказати, що через роки принц і принцеса Уельські не втратили кохання, а лише зміцнили свій союз. І хоча в цьому союзі не все так гладко, як здається, пара гідно долає труднощі.