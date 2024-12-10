Це було в Парижі: Дональд Трамп розкрив секрет, про що говорив із принцом Вільямом

Під час своєї поїздки до Парижа днями у принца Вільяма відбулася зустріч із новообраним президентом Дональдом Трампом у посольстві Великої Британії в Парижі.

Після зустрічі Дональд Трамп заявив, що у нього відбулася цікава розмова із принцом Вільямом. Говорили про короля Чарльза та принцесу Уельської Кейт.

"Я спитав його про дружину, і він сказав, що у неї все гаразд. І я запитав його про його батька, і його батько дуже вперто бореться, і він любить свого батька, і він любить свою дружину, так що це було сумно ", — розповів Трамп в інтерв'ю The New York Post про свою особисту зустріч із принцом Вільямом після церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері".

Дональд Трамп та принц Вільям / Фото: Associated Press

"У нас була чудова бесіда протягом півгодини, трохи більше півгодини. У нас була чудова, чудова бесіда", — сказав президент США, пише People.

Трамп також висловився про зовнішній вигляд принца Вільяма, наголосивши, що він має гарний вигляд, мабуть, відзначивши його новий імідж із бородою.

Дональд Трамп та принц Вільям / Фото: Associated Press

Нагадаємо, 7 грудня Дональд Трамп, принц Вільям та інші світові лідери та глави держав зібралися у столиці Франції на урочисте відкриття Собору Паризької Богоматері, який було зруйновано пожежею у квітні 2019 року та відреставровано.

Принц Вільям і Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Раніше ми також розбирали, чим так привернув увагу зовнішній вигляд президента Трампа на цьому заході.

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