Це було в Парижі: Дональд Трамп розкрив секрет, про що говорив із принцом Вільямом

Під час своєї поїздки до Парижа днями у принца Вільяма відбулася зустріч із новообраним президентом Дональдом Трампом у посольстві Великої Британії в Парижі.
Після зустрічі Дональд Трамп заявив, що у нього відбулася цікава розмова із принцом Вільямом. Говорили про короля Чарльза та принцесу Уельської Кейт.
"Я спитав його про дружину, і він сказав, що у неї все гаразд. І я запитав його про його батька, і його батько дуже вперто бореться, і він любить свого батька, і він любить свою дружину, так що це було сумно ", — розповів Трамп в інтерв'ю The New York Post про свою особисту зустріч із принцом Вільямом після церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері".
"У нас була чудова бесіда протягом півгодини, трохи більше півгодини. У нас була чудова, чудова бесіда", — сказав президент США, пише People.
Трамп також висловився про зовнішній вигляд принца Вільяма, наголосивши, що він має гарний вигляд, мабуть, відзначивши його новий імідж із бородою.
Нагадаємо, 7 грудня Дональд Трамп, принц Вільям та інші світові лідери та глави держав зібралися у столиці Франції на урочисте відкриття Собору Паризької Богоматері, який було зруйновано пожежею у квітні 2019 року та відреставровано.
Раніше ми також розбирали, чим так привернув увагу зовнішній вигляд президента Трампа на цьому заході.
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