Це було важко: принцеса Діана у своїй біографії розповідала, через що найбільше нервувала на весіллі з Чарльзом

За цим весіллям спостерігали мільйони людей по всьому світу. Ми вже згадували про п'ять цікавих фактів, яких ви не знали про найважливіший у житті леді Діани день. У видавництві "Фабула" вийшла нова книжка Ендрю Мортона, біографа принцеси, яка називається "Діана. Справжня історія з її вуст". За шість років до своєї трагічної загибелі Діана відважилася на серію відвертих інтерв’ю для біографічної книжки. Ділимося з вами кількома цікавими історіями.

Книжка "Діана. Справжня історія з її вуст"

Принцеса розповіла про те, як відбувалися репетиції їхнього весілля.

"Ми мали одружитися в середу, тож у понеділок поїхали до собору Святого Павла на нашу останню репетицію. Все було залите світлом прожекторів і я сповнилася відчуттям, яким буде той день. І розплакалася. Зовсім розклеїлася і переймалася через усілякі речі. Ситуація з Каміллою нависала наді мною упродовж наших заручин і я відчайдушно намагалася бути зрілою щодо цього, але в мене не було підстав так робити, та й не було з ким про це поговорити".

Леді Ді розповіла, що в той день її наречений принц Чарльз сказав їй, що дуже нею пишається.

Принцеса Діана та принц Чарльз після репетиції свого весілля, 27 липня 1981 року / Фото: Associated Press

"Я так пишаюся тобою і завтра чекатиму на тебе біля вівтаря. Я знаю, що своїм виглядом ти вразиш усіх у самісіньке серденько", – сказав принц Уельський.

Однак нервувала майбутня принцеса не лише через весілля, а й через Каміллу Паркер-Боулз, яка була запрошена на захід. Ми вже розповідали, що перед самим весіллям принц Чарльз зізнався Діані, що не кохає її. Однак скасувати заплановану церемонію було неможливо. Проте Чарльз намагався підтримувати Діану.

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / Фото: Getty Images

"Напередодні ввечері він надіслав мені до Кларенс-гауса дуже гарний перстень-печатку з пір’ям принца Уельського та дуже милу листівку зі словами: "Я так пишаюся тобою і завтра чекатиму на тебе біля вівтаря. Я знаю, що своїм виглядом ти вразиш усіх у самісіньке серденько", – згадувала леді Ді.

День перед весіллям принцеса провела у Кларенс-гаусі з батьком, який дуже хвилювався, та сестрою Джейн. Сама Діана в день весілля була напрочуд спокійною.

Принцеса Діана і принц Чарльз / Фото: Associated Press

"Я була дуже, дуже спокійною, страшенно спокійною. Я почувалася, наче те ягнятко, яке от-от поведуть на забій. Я розуміла це і не могла нічого з цим удіяти. То була моя остання ніч свободи з Джейн у Кларенс-гаусі. Батько був настільки схвильований, що сидів, наче на голках. Ми проїжджали повз церкву Святого Мартіна-на-полях і він подумав, що ми вже біля собору Святого Павла. Він уже готувався виходити. Це було неймовірно".

Однак найважче було попереду. Вже в соборі, згадувала Діана, вона сильно хвилювалася.

"Коли я йшла проходом, то шукала очима її (Каміллу). Звісно, я знала, що вона десь там. Я шукала її. Все-таки я гордо дійшла до кінця. Мені не вірилося, що все це насправді, що я виходжу заміж, ну в тому сенсі, що це було якось так по-дорослому, а ось я, Діана – вихователька в дитячому садку. Все це було так сміховинно! Отже, йдучи проходом, я помітила Каміллу у блідо-сірому невеличкому капелюшку з вуаллю та її сина Тома, який стояв на стільчику. І по цей день пам’ятаю – яскравий спогад".

Принцеса Діана і Камілла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

"Тоді я подумала – ось і все, сподіватимемось, на цьому все і скінчиться. Я вийшла із собору Святого Павла, і мене оповило чудове відчуття. Всі вигукували "Ура!", всі щасливі, бо думають, що й ми щасливі, а у мене в думці вигулькував великий знак питання. Я усвідомлювала, що взяла на себе величезну роль, але не мала уявлення, на що я підписалася, жодного уявлення", – згадувала принцеса Уэльська.

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / Фото: Getty Images

Шлюб Діани й Чарльза тривав 15 років, хоча розійшлися вони значно раніше, а розлучилися офіційно в серпні 1996-го. І як з’ясувалося потім, принц Уельский був дуже радий нарешті бути з жінкою, на яку чекав довгі 30 років.

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