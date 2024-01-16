Це було захопливо: король Фредерік X та королева Мері показали ексклюзивні кадри з "коронації"

У королівському акаунті в Instagram опублікували нові кадри, на яких показано закулісся урочистого моменту, коли король Фредерік X вперше в особі монарха з'явився на балконі замку Амалієнборг.

Автором знімків є фотограф Денніс Стенілд.

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На закулісних фото показано, як король виходить до публіки. Біля виходу на нього чекає дружина – королева Мері та молодший брат принц Йоагім, а також показаний той самий момент, коли Фредерік виводить королеву Мері вперше на публіку.

Також раніше палац опублікував емоційне відео, де видно, яким емоційним для нового короля був цей день.

То був насичений подіями день для данської королівської сім'ї. Більше знімків того дня ми зібрали для вас у фотогалереї нижче.

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