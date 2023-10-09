Це було жорстоко: придворні недоречно пожартували з Меган Маркл в день її весілля

Напруженість між королівською родиною та Меган з Гаррі існувала задовго до того, як пара залишила королівські обов'язки 2020 року.

За весіллям цієї королівської пари спостерігав увесь світ. Через п'ять років стало відомо, що з автомобілем, який був обраний для того, щоб доставити наречену та її матір на церемонію до каплиці Святого Георгія у Віндзорі, пов'язана одна цікава історія.

Меган Маркл та її мати Доріа Редлан їдуть до каплиці Святого Георгія у цьому ж Rolls-Royce / Фото: Getty Images

Справа в тому, що саме в цьому Rolls-Royce Phantom IV 1972 року їхала на похорон свого чоловіка — герцога Віндзорського — Волліс Сімпсон, герцогиня Віндзорська. А Меган була помічена на цьому самому авто, коли прибувала до каплиці з готелю Cliveden House на своє весілля 2018 року.

Автомобіль був подарований королеві Єлизаветі II 1950 року. Це рідкісний екземпляр, оскільки від 1950 до 1956 рік було випущено лише 18 таких екземплярів.

Видання Daily Mail заявляє, що використання того ж автомобіля могло означати, що це міг бути "незграбний жарт", в той же час передбачається, що можливо, це були придворні, які хотіли розіграти такий "жарт" над Гаррі та Меган.

Нагадаємо, герцогиня Віндзорська, також розлучена, як і Меган, опинилася в центрі уваги після того, як король Едуард VIII зрікся престолу 1936 року на користь свого молодшого брата Альберта (згодом короля Георга VI, батька королеви Єлизавети II). Едуард правив 326 днів і був одним із британських монархів, хто правив найменше. Його похорон відбувся у червні 1972 року.

Герцогиня Віндзорська на похороні свого чоловіка герцога Віндзорського Едуарда, 1972 рік / Фото: Getty Images

Кумедно було б, якби на додаток до цього жарту королева Єлизавета дала Гаррі і Меган титул не Сасекських, а Віндзорських. Але, на щастя, цього не сталося.

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / Фото: Getty Images

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