Це було зворушливо: французький шанувальник принцеси Кейт опублікував відео, як вручав їй подарунок на Різдво

Дуже багато людей зібралося цього року в Сандрінгемі, щоб висловити свою підтримку принцесі Уельській Кейт, у якої був важкий рік.

Один шанувальник принцеси приїхав до Норфолка з Парижа, щоб вручити особливий подарунок Кейт і йому вдалося це зробити. У соцмережі X чоловік, який працює вчителем у школі, поділився коротким відео, яке зняв під час розмови із принцесою Кейт.

Принцеса Кейт та принц Луї / Фото: Associated Press

Він вручив їй хустку з Марокко, і принцеса з радістю прийняла подарунок.

"У мене було незабутнє спілкування з Кетрін. Вона сказала мені, що намагається змусити своїх дітей більше говорити французькою, і закликала мене продовжувати старанну роботу з моїми учнями. На жаль, коли вона оголосила, що страждає від раку, я знав, що ми не побачимо її на публіці ще дуже довго", — продовжує він. "Сандрінгем був для мене найкращою можливістю. Тому я забронював поїздку і вирушив туди, щоб показати, що я все ще тут, щоби підтримати її, і завжди буду", — розповів Луї в інтерв'ю журналу People.

Принцеса Уельська на Різдво мала і справді чудовий вигляд, а ще вони з королевою Каміллою одягнулися у вбрання схожих відтінків і це було не просто.

Принцеса Кейт та королева Камілла / Фото: Associated Press

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