Це був час для батька та сина: принц Вільям відвідав фінал "Євро-2024" з принцем Джорджем

14 липня 2024 року на Олімпійському стадіоні в Берліні відбувся напружений та видовищний матч між фіналістами "Євро-2024".

На одному полі зійшлися збірні Англії та Іспанії, які приїхали підтримати монархи цих двох країн – король Філіп та дочкою Софією та принц Вільям зі старшим сином Джорджем.

Принц Вільям та принц Джордж на "Євро-2024" / Фото: Associated Press

Представники двох найстаріших європейських монархій дивилися матч в одній ложі та мило спілкувалися. Вільям і Джордж активно вболівали за свою команду, але вона програла Іспанії з рахунком 2:1.

Вільям не міг пропустити цей важливий матч, адже є президентом Футбольної асоціації, керівного органу футболу в Англії, і затятим шанувальником цього виду спорту. Схоже, що любов до футболу він прищепив і свому синові, адже Джордж часто супроводжує батька на змагання.

Принц Вільям та принц Джордж на "Євро-2024" / Фото: Associated Press

Принц Вільям та принц Джордж на "Євро-2024" / Фото: Associated Press

Принц Вільям та принц Джордж на "Євро-2024" / Фото: Associated Press

Однак удача того дня усміхнулася не лише збірній Іспанії з футболу, а й іспанському тенісисту Карлосу Алькарі. 21-річний спортсмен переміг найтитулованішого гравця в історії Новака Джоковича у фіналі Вімблдону-2024. Приз Карлосу вручила дружина Вільяма - принцеса Уельська Кейт.

Принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Принцеса вдруге за рік вийшла на публіку заради цих змагань, оскільки є шанувальницею тенісу та покровителькою Всеанглійського клубу великого тенісу. На захід вона взяла із собою дочку Шарлотту. А ось молодший син Уельських – принц Луї – залишився цього дня вдома. Можливо, на наступний чемпіонат з футболу Вільям візьме вже і його.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

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