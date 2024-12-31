Це був конфуз: який найкумедніший подарунок принц Вільям зробив Кейт Міддлтон

Принц Вільям одного разу зробив Кейт Міддлтон один подарунок, про який подружжя досі згадує зі сміхом.

Це було на початку 2000-х, коли принц Вільям і Кейт Міддлтон тільки починали свої стосунки.

"Якось я подарував своїй дружині бінокль — вона ніколи не дозволяла мені забути про це. Це було на самому початку залицянь, це було — я думаю, це вирішило справу", — пожартував він. Уявлення не маю, навіщо я купив їй бінокль. На той час це здавалося гарною ідеєю", пише People.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам про одну з традицій родини Віндзор. Напередодні Різдва, коли королівська родина традиційно відкриває свої різдвяні подарунки, вони утримуються від дорогих, розкішних подарунків на користь жартівливих подарунків. Наприклад, якось принцеса Анна подарувала своєму братові Чарльзу шкіряне сидіння для унітазу, яке символізувало трон

Принцеса Анна та король Чарльз III / Фото: Getty Images

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