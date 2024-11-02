Це був особливий браслет: сентиментальна прикраса принцеси Діани, яку їй подарував Чарльз

Це прикраса, про яку мало хто знає і її не було на публіці вже багато років.

Зазвичай про стосунки Чарльза і Діани згадують не в найкращому світлі, проте на початку свого шляху вони все ж таки відчували одне до одного романтичні почуття. У шлюбі в пари народилося двоє дітей, яких вони обоє дуже любили та цінували.

Прнцеса Діана з браслетом на руці / Фото: Getty Images

Також відомо те, що принцеса Діана дуже любила прикраси і в її колекції їх було дуже багато різних типів. Діана носила перли, діаманти, сапфіри, аквамарини та смарагди. Однак у всьому цьому достатку була одна дуже особлива прикраса, яка зараз, ймовірно, зберігається у приватній колекції Вільяма чи Гаррі. Це був золотий досить масивний браслет, подарований Діані чоловіком Чарльзом.

Протягом десяти років Чарльз дарував дружині на день народження підвіски до браслета і згодом він став відображати найважливіші та улюблені моменти її життя, адже на ньому були підвіски у вигляді:

літер W і H – це перші літери імен її дітей;

золотий вомбат — він символізував прізвисько, дане Вільяму після їхнього туру до Австралії 1983 року;

копію собору Святого Павла — це місце, де пара одружилася 1981 року;

тенісну ракетку та кепку-поло — це знак її любові до спорту;

пуани – знак її любові до балету;

плюшевий ведмедик — тому що вона їх любила;

яблуко – це знак її любові до Нью-Йорка;

також була підвіска у вигляді свинки, але що вона означала – невідомо.

Прнцеса Діана з браслетом на руці / Фото: Getty Images

Прнцеса Діана з браслетом на руці / Фото: Getty Images

Відомо, що цю прикрасу Діана дуже цінувала і на початку свого шлюбу часто носила. Ймовірно, коли стосунки із чоловіком зіпсувалися, вона сховала браслет у скриньку, оскільки наприкінці 90-х на ній його вже було не побачити.

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