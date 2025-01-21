Це був символ її протесту: суддя Верховного суду Америки вдягла особливу прикрасу на інавгурацію

Під час інавгурації Дональда Трампа, який повернувся до Білого дому і став 20 січня офіційно 47-м президентом країни, гламурне особливу увагу привернула Кетанджі Браун Джексон.

Ця жінка — суддя Верховного суду і як білий комір, який доповнював її чорну суддівську мантію, вона обрала масивне кольє з мушель та відповідні сережки.

Це були мушлі каурі. Згідно з виданням Vogue, такі мушлі використовувалися в давнину валюта в різних стародавніх культурах по всьому світу. Вони особливо цінувалися в африканських культурах, де означали процвітання та захист. Також Національний музей афроамериканської історії та культури зазначає, що в Америці такі мушлі вважаються тотемом, який використовується для опора рабству.

Сама суддя Джексон є нащадком рабів. І простежується особливий символізм у тому, що вона обрала таку прикрасу для заходу, який до того ж збігся цього року з Денем Мартіна Лютера Кінга-молодшого – найвідомішого представника та лідера руху за громадянські права чорношкірих у США.

Кетанджі Браун Джексон / Фото: Associated Press

Також видання зазначило, що суддя Джексон ще не пояснила точне значення свого інавгураційного коміра, проте численні значення мушель каурі вказують на те, що це її модний протест.

Також символічну прикрасу має ще одна американка — колишня міністерка внутрішніх справ США Деб Гааланд і яка є корінною американкою.

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