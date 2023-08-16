Це був сміливий вибір: який вигляд мала одна з найбільш провокаційних суконь принцеси Анни

Принцеса Ганна завжди дотримувалася стриманого стилю у виборі вбрання. Але бували в неї і вельми відверті поява.

Якось принцеса була зазнімкована дорогою на прийом разом з королем Греції Костянтином у дуже пікантній сукні насиченого синього кольору з відкритою спиною та вирізом галтер, а також досить пікантним декольте. Фото було зроблено у 80-х роках у Лондоні.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

У молоді та особливо юні роки принцеса Анна була красунею. Вона часто носила яскраве вбрання, як і її мати королева Єлизавета II і не залишалася поза увагою чоловіків. До речі, вже тоді принцеса носила свою улюблену зачіску, яку робить і досі.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора в 73-й день народження Анни ми згадували дві історії кохання єдиної дочки королеви Єлизавети II.

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