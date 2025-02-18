Це був сюрприз: Чарльз зробив Діані особливий подарунок перед їхнім весіллям

29 липня 1981 року у соборі Святого Павла в Лондоні відбулося весілля леді Діани Спенсер та принца Уельського Чарльза. Ці рідкісні кадри показують нам усю урочистість того дня.
Напередодні весілля з леді Діаною Спенсер принц Чарльз намагався продемонструвати своїй майбутній дружині кохання та прихильність.
У книжці Ендрю Мортона "Діана. Справжня історія з її вуст" принцеса Уельська розповідала, що напередодні їхнього весілля її майбутній чоловік зробив їй особливий подарунок.
"Напередодні ввечері він надіслав мені в Кларенс-гаус дуже гарну каблучку з печаткою, з пір'ям принца Уельського, і дуже гарну листівку, на якій було написано: "Я так пишаюся тобою, і коли ти прийдеш завтра, я буду там біля вівтаря. Просто подивися їм у вічі і захопи їх наповал", — йшлося в тій листівці принца.
Каблучку, прикрашену емблемою принца Уельського, Діана одягала різні заходи, включаючи запалення різдвяної ілюмінації на Ріджент-стріт того ж року.
Грандіозна церемонія одруження пари відбулася 29 липня 1981 року у соборі Святого Павла у Лондоні, привернула увагу 750 мільйонів глядачів із 74 країн. У пресі її охрестили "весіллям віку".
А 28 серпня 1996 року принцеса Уельська Діана офіційно розлучилася зі своїм чоловіком принцом Чарльзом після п'ятнадцяти років шлюбу.
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