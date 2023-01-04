Це був сюрприз: стало відомо, яке побачення принц Вільям влаштував для своєї дружини Кейт

Стало відомо, що принц Вільям запросив принцесу Кейт на надсекретне побачення, надихнувшись агентом 007 Джеймсом Бондом. Принцу Уельському запропонували на тестдрайв, побудований валлійцями Aston Martin DBX707, щоб він міг покататися вихідними.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Тому Вільям вирішив, що буде романтично запросити в таку "поїздку" свою дружину Кетрін. Щоб прокотити її на найшвидшому позашляховику у світі.

Як пише Hello! наразі цей топовий автомобіль вартістю 189 000 фунтів стерлінгів (228 тисяч доларів) може розвивати швидкість до 193 миль на годину (310 км на годину). Досі чотири моделі Aston Martin знімалися у фільмах про Джеймса Бонда, хоча DBX707 ще не дебютував у кіно.

Принц Вільям, зазначимо, є шанувальником Джеймса Бонда. Протягом багатьох років він відвідував прем'єри франшизи.

У вересні королівське подружжя відвідало в лондонському Королівському Альберт-Голі показ фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати". На червоній доріжці Кейт в буквальному сенсі сяяла в золотій вечірній сукні від Jenny Packham, розшитій паєтками і камінням, з глибоким V-подібним декольте і короткими рукавами з кейпнакидкою. А принц Вільям одягнув чорний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Також на прем'єрі були король Чарльз III (тоді ще у статусі принца) та його дружина Камілла.

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