Це був її перший Zoom: королева Ранія взяла маленьку онучку на ділову зустріч

3 серпня 2024 року у принцеси Раджви та принц Хусейна з Йорданії народилася дочка, яку назвали Іман. Крихітка — поки що єдина онучка у короля та королеви Йорданії і помітно, що вони в ній душі не чують.

Нянчиться з Іман любить, звичайно ж, її бабуся – 54-річна королева Ранія. Жінка показала на своїй сторінці в Instagram, що взяла онучку із собою на ділову зустріч, яка проходила за допомогою Zoom.

На фото Ранія тримає на руках Іман. Дитина була одягнена в білу футболку і штани з сердечками. Ранія ж одягла білу блузу, кілька прикрас та окуляри у чорній оправі.

"Перше засідання ради директорів маленької Іман у Zoom на початку цього тижня!", — підписала фото королева.

Нагадаємо, що після народження дитини Королівський Хашимітський двір офіційно оголосив, що новоспечені батьки назвали свою малечу Іман бінт Аль-Хусейн. Дівчинка отримає титул Її королівської Високості та титул принцеси. З нагоди цієї радісної події сім'я поділилася кількома зворушливими відео з дитиною та фотографіями того, як її забирали з пологового будинку.

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